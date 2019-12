Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : record absolu égalé, à 28.330Pts. Cercle Finance • 17/12/2019 à 19:57









(CercleFinance.com) - Il ne manque qu'une dizaine de points au Dow Jones pour battre un nouveau record absolu. Pour l'heure, l'indice historique se contente d'égaler celui de la veille, qui était lui-même le 3ème consécutif et le 12ème depuis le 1er novembre. La dernière oscillation entre 27.500 et 28.165 induit mécaniquement un objectif de 28.830, soit environ +1,8%... ce qui est réalisable d'ici ce vendredi 20/12 dit des '4 sorcières'.

