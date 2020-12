Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : plafonne sous 30.046 et 30.116 Cercle Finance • 02/12/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones plafonne sous 30.046 et 30.116 et l'indice semble patiner sous 29.950 depuis le 16 novembre. L'afflux de liquidités record depuis le 9 novembre (on parle de 80Mds$ de flux vers les actions) ne parvient pas à porter le Dow Jones au-delà de la zone de résistance des 29.500 de fin janvier puis mi-février (29.400 en clôture). Le 'Dow' a inscrit une meilleure clôture à 30.046Pts le 24/11 et a culminé vers 30.083 le 1er décembre peu après l'ouverture. En cas de sortie du corridor 29.080/29.950 (ou 30.050), l'indice pourrait se hisser vers 31.000 : pour l'heure, le risque de double-top historique subsiste

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -0.10%