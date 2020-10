Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : plafonne sous 28.150, surveiller 27.250 Cercle Finance • 07/10/2020 à 08:54









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones plafonne sous 28.150 (il avait ricoché sous 28.140 le 15 septembre, puis également le 11 août en intraday) : globalement, il oscille sans direction entre 29.100 et 26.760 depuis le 4 août (soit 8,5% entre les extrêmes estivaux), l'apparition d'une 'tête/épaules' sous 29.160 n'a pas débouché sur un scénario de consolidation, la zone des 27.250 (zénith de début juin) continue de faire office de support

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -1.34%