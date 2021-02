Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : objectif 32.500 ? Surveiller 30.200 à la baisse. Cercle Finance • 11/02/2021 à 18:55









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones vient d'inscrire un nouveau record absolu à 31.543Pts... mais c'est un record à la marge, après 31.511 la veille, puis 31.439 l'avant veille, puis 31.386 le 8/02 (après 31.272 le 21 janvier). Le scénario ressemble toujours à celui de janvier/février 2020 avec un zénith à 29.373 fin janvier et 29.568 le 19 février (moins de 1% d'écart à 1 mois d'intervalle). Les optimistes parient sur un gain d'au moins 10% par rapport au précédent zénith de février 2020, soit un objectif de 32.500Pts (tout comme les 29.560 se situaient 10% au-dessus des 26.900 de début octobre 2018)... et beaucoup rêvent déjà des 33.000. En cas de retournement, le support oblique à surveiller serait 30.200 mais la plupart des 'stops' doivent être placés un peu en-deçà des 30.000Pts.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -0.02%