Dow Jones : nouveau zénith à 36.950

(CercleFinance.com) - Les valeurs plus 'défensives' sont privilégiées et ceci dope le Dow Jones par rapport au Nasdaq : l'indice historique inscrit un nouveau zénith à 36.950, actant définitivement le doublement de valeur (déjà validé la veille) depuis le plancher des 18.230 du 18/03/2020.

Le franchissement des 36.485 devrait logiquement déboucher sur le test des 37.000, le franchissement des 36.000 remontant au 1er novembre dernier, les 35.000 au 12 juillet.





