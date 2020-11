Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : nouveau record absolu, tutoie les 30.000 Cercle Finance • 16/11/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones s'est inscrit à 30.080 en préouverture vers 13H mais n'a pas encore franchi ce palier en séance: le nouveau record absolu intraday est -provisoirement- de 29.940 et se situe 380Pts (environ 1,4%) au-delà de son zénith des 29.568Pts du 12 févier. Autrement dit: tout se décide ce 16 novembre puisque le 'Dow' gagne +1,5% (à 29.900)...il ne faudrait pas que la clôture soit en 'demi-teinte' (autour de 29.600) car le scénario d'un double-top ne pourrait être écarté.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +1.23%