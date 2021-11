Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : nouveau record absolu à 36.565 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones entame la semaine par l'inscription d'un nouveau record absolu à 36.565, le 5ème en 6 séances, peut-être le 8ème de clôture en 12 séances s'il finit ce soir à plus de 36.330. Le franchissement des 36.300 semble valider une 'sortie par le haut' d'un canal ascendant délimité par 34.200 à sa base. A 38.200, le 'Dow' aura doublé de valeur par rapport à son plancher du 18/03/2020. A notre l'ouverture d'un rare 'gap' haussier au-dessus des 36.166Pts vendredi 5 grâce à l'annonce de Pfizer

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.08%