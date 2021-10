Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : nouveau record absolu à 35.633Pts information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 18:33









(CercleFinance.com) - L'écart par rapport au précédent zénith du 16 août n'est que de 2Pts mais le Dow Jones inscrit un nouveau record absolu à 35.633Pts, à l'issue d'un nouveau cycle de 6 séances de hausse impulsive (mais avec des volumes qui se contractent séance après séance: moins il y a d'acheteurs, plus ça monte). Le dernier segment de hausse s'est amorcé depuis un plancher de 34.116Pts mais le récent plus bas a été inscrit à 33.850: le franchissement des 35.625 validerait un objectif de 37.400Pts.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.40%