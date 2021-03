Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : nouveau record absolu à 33.258 Cercle Finance • 29/03/2021 à 23:57









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones (+0,3%) bat un nouveau record absolu de clôture (le second en 48H, le 7ème en 14 séances) à 33.172. Mais à 33.258 en intraday, c'est le second record absolu en 8 séances, après les 33.227 du 18 mars. La dernière oscillation entre 33.015 et 32.347 induisait un objectif de 33.685 qui suppose 1,4% de gain supplémentaire. La tendance haussière serait remise en cause sous le support oblique (il gravite vers 33.430).

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.30%