Dow Jones : nouveau record absolu à 28.825

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones -dopé par les espoirs d'accord commercial sino-américain a inscrit un nouveau record absolu à 28.825 à 16H18 (heure française), améliorant de 50Pts (0,2%) son précédent record des 28.175 du 27 novembre. Gare au risque de double-top sur des niveaux de valorisation et d'indicateurs techniques 'tendus': le 'M' baissier serait validé par l'enfoncement du récent plancher des 28.500 du 3 décembre avec un premier palier de soutien à tester vers 27.350Pts (ex-zénith historique de la mi-juillet) puis un second vers 26.770Pts... avant de décrocher vers 24.815 (support testé fin mai).

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.41%