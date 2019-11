Dow Jones : nouveau record absolu à 28.030Pts

(CercleFinance.com) - A 28.030, le Dow Jones aligne son 7ème record absolu du mois de novembre et sa 12ème hausse en 12 séances (en fait, on identifie 2 séances de stagnation les 12 et 14 mais les scores étaient positifs à 22H01 et ne l'étaient plus à 22H03).

Le Dow Jones engrange plus de 2.000Pts de gain depuis l'entame de séance du 3 octobre (les 27.000 avaient été franchis le 11 septembre) et aucune séance ne s'est soldée par une consolidation de plus de 1% en 5 semaines (-1,2% le 8 octobre).

La performance annuelle dépasse désormais les 20% mais surtout le gain dépasse les +28,5% depuis le 24/12/2018, soit +6.240Pts en 11 mois, soit plus que lors de la grande envolée de la mi-avril 2017 au 1er février 2018.

Au-delà de +28% en 10 ou 11 mois, 'sky is the limit' d'un point de vue technique, tous les seuils de surachat ont volé en éclat.