Dow Jones : les '33.000', ça, c'est fait (et 6ème record)

Cercle Finance • 17/03/2021 à 23:45









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones aligne une 7ème hausses sur une série de 8, dont 6 records absolus. Le dernier est inscrit ce 17 mars à 33.047 (avec un doublé intraday et en clôture, à 33.015). C'est un scénario assez classique à 48H de la journée des '4 sorcières' : la dernière oscillation entre 32.000 et 30.925 induisait un objectif de 33.075 qui devrait être validé dès ce jeudi, afin de maximiser la performance trimestrielle depuis le 18/12/2020 avec un écart 30.180/33.050... soit près de +2.870Pts, ou +9,6%).

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.58%