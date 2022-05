Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : le rebond peut se prolonger vers 32.200 information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 18:39









(CercleFinance.com) - Après sa plus longue séquence de repli depuis 100 ans (8 semaines consécutives et un écart 35.300/30.700), le Dow Jones rebondit, sans avoir matérialisé de séquence de 'capitulation' (gros écarts, gros volumes, ventes 'à tout prix).

Il s'agit du lent dégonflement d'une 'bulle', pas d'un éclatement: le Dow Jones vient de retracer son plancher de fin février 2021, mais pas encore l'ex-zénith historique des 29.560 du 20/02/2020, ce que la cassure des 32.300 semblait préfigurer.





Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +1.89%