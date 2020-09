Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : le palier des 27.000 clairement menacé Cercle Finance • 21/09/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le 3ème trimestre boursier s'était mal terminé vendredi, le 4ème ne démarre pas mieux avec un Dow Jones chutant de -600Pts (-2,3%) : le palier des 27.000 est clairement menacé, tous les gains depuis le 5 août sont effacés... mais le 'Dow' s'enfonce sous l'ex-zénith des 27.200 de début juin et casse nettement son canal de tendance haussière inauguré mi-mai. Une rechute vers 25.000, son plancher de fin juin (ex-plancher de fin février) semble un scénario très vraisemblable.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -3.21%