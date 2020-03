Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : grand écart intraday entre 27.056 et 25.706 Cercle Finance • 04/03/2020 à 00:05









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones a reperdu jusqu'à -996Pts avant de remonter à -250 puis de replonger à -785Pts (presque -3%) en clôture. Un repli de -1.000 Pts après +1.300 gagnés la veille, c'est déjà un signe de vulnérabilité mais lorsque le même indice a testé 27.056 et reperdu -1.350 sur ses plus hauts du jour (25.706 au plus bas), soit -5,2%, alors on peut parler d'une véritable 'défaillance', ce qui n'est pas sensé se produire et ne s'est jamais produit un jour de baisse de taux de la FED.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -2.94%