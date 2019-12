Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : 'gap' sous 27.782Pts, referme le 'gap' des 27.347 Cercle Finance • 03/12/2019 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones ouvre un 'gap' sous 27.782Pts et referme le 'gap' des 27.347 du 1er novembre: il n'aura fallu que 48H au 'Dow' pour effacer 90% de ses gains de novembre. Le prochain support possible se situe vers 27.335 et correspond à l'ex-zénith historique du 16 juillet, le suivant à 27.220 (résistance testée le 19 septembre). Ensuite, il restera à combler le 'gap' des 26.603 du 10 octobre.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -1.34%