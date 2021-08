Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : franchit le cap des 35.600Pts information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 18:43









(CercleFinance.com) - Encore 1,3% d'ici vendredi prochain (le 20 août) et le Dow Jones franchira une barre des '1.000' supplémentaire. Voici l'indice historique au-delà des 35.600, il aligne un 5ème record en 6 séances et la sortie du corridor 35.000/33.300 (début mai/début août) induit un potentiel de hausse vers 37.700/37.750. Rappel : le précédent record historique de mi-février 2020 avait été inscrit à 29.500Pts, cela fait donc 6.000Pts de plus, ou 20,5% de mieux, pour un volume de bénéfices inférieur à la période pré-pandémique.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.10%