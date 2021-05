Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : franchit haut la main le cap des 35.000Pts Cercle Finance • 10/05/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones aligne une 6ème séance de hausse : l'indice qui avait franchi les 34.000 le 14 avril (après les 33.000 le 17 mars, 32.000 le 24 février, 31.000 le 4 février) dépasse haut la main le cap des 35.000Pts moins d'un mois plus tard: le rythme du franchissement des paliers de '1.000' s'accélère. Les 36.400 (doublement de valeur par rapport au 18 mars 2020) se rapprochent puisqu'au rythme actuel, ce sera chose faite dès fin juin: ce serait le plus rapide de l'histoire... mais peut-être aussi le plus dangereux en termes de survalorisation.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -0.10%