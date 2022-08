Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : fragile support vers 32.875 information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 21:13









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones teste un fragile support vers 32.875, niveau qui correspond au 'gap' haussier resté béant depuis le 9 août.

Le Dow Jones vient de reperdre -1.200Pts en une semaine, un peu moins de 4% mais se maintient 4.000Pts au-dessus de son plancher du 17 juin (soit encore +14% de gain).

Cela en fait un 'bear market rally' de +18,5%, une performance sans précédent vu le contexte macro-économique et géopolitique.

Une rechute sous 32.600 (ex-plancher du 8 mars) validerait l'émergence d'une nouvelle phase corrective.







Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.27%