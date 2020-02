Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : efface le précédent zénith des 29.350 Cercle Finance • 12/02/2020 à 23:59









(CercleFinance.com) - Dow Jones efface le précédent zénith des 29.350 des 17 janvier 6 février. Après une oscillation de -1.100Pts (-3,5%) et le test d'un support vers 28.250, le Dow Jones devrait franchir haut la main le seuil des 30.000 d'ici le vendredi 21 février ('3 sorcières') et même d'ici ce vendredi 14... avec un objectif de 30.450Pts.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.94%