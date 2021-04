Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : bute toujours sur les 33.618 Cercle Finance • 07/04/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Dow Jones bute toujours sur les 33.618, depuis 3 séances mais la tendance reste bullish -à moins de casser les 32.000- et le sommet du canal ascendant se situe vers 33.500.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.05%