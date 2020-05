Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : bondit vers 25.050, à 0,7% du 'gap' des 25.225 Cercle Finance • 26/05/2020 à 15:41









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones bondit d'entrée de jeu vers 25.050, l'indice se retrouve à 0,7% d'un comblement du 'gap' des 25.225 du 6 mars dernier tandis que le S&P500 renoue avec les 3.020Pts, l'ex-zénith historique du 26 juillet 2019. Le Dow Jones butait depuis 1 mois sous l'ex-plancher des 24.820 du 3 juin 2019, il se dirige vers un test de l'ex-plancher du 28 février soit 25.270.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +2.62%