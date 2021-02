Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : avalement baissier au lendemain du zénith 32.000 Cercle Finance • 25/02/2021 à 23:46









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones a inscrit le 24 février son 15ème record historique de l'année 2021, à 32.009 avant de ricocher brutalement à la baisse pour en terminer in-extremis au-dessus des 31.400Pts, effaçant néanmoins tous ses gains depuis le 9 février. Le 'Dow' avait inscrit 8 'plus hauts' en 9 séances et la brusque tension des taux longs, non seulement au-delà des 1,50% mais également des 1,60% en intraday ont cette fois-ci grippé la mécanique haussière. Mais les 8 records consécutifs précédents avaient tous été battus sur fond de tension du '10 ans', lequel battait lui aussi des records de rendement chaque jour. Si l'on oblitère cette variable 'taux' (certes fondamentale), la culmination du 'Dow' survient avec le test de la borne supérieur du biseau ascendant moyen terme en formation depuis fin mars 2020, une oblique qui passe notamment par 2 précédents 'pics': 29.200 (fin août) et 31.200 (mi-janvier). Il s'ensuit un 'avalement baissier' des 9 séances précédentes et un test des 31.300Pts au plus bas, un niveau pas très éloigne des 31.272Pts du 21 janvier en intraday. L'indice ricoche donc assez logiquement sous une résistance majeure : le pullback est sévère mais ce n'est peut-être pas la fin de l'aventure haussière puisque qu'un gain de +10% par rapport au zénith des 29.550 du 12 février 2020 induit un objectif de 32.200 qui pourrait être atteint d'ici mi-mars en suivant la 'pente' que les 'algos' respectent scrupuleusement, avec un ratio vertigineux de 13 séances de hausse sur 16 depuis le 1er février. Mais attention à la cassure des 30.500 qui marquerait une double sortie 'par le bas', à la fois d'un canal ascendant inauguré début novembre 2020 puis du biseau haussier inauguré le 18 mars. La cassure des 30.000 (plancher du 29 janvier) préfigurerait une correction en direction du 'gap' majeur des 28.432 du 6 novembre 2020, au minimum.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -1.75%