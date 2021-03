Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : atteint 32.700, les 33.000 sont dans le viseur Cercle Finance • 12/03/2021 à 19:42









(CercleFinance.com) - Encore un petit effort d'à peine +1% et le Dow Jones s'inscrira à 33.000, soit 10% gagné en 3 mois et 2 semaine (soit 15 semaines), et il ne faudra peut-être pas plus de 3 semaines pour passer de 32.000 (1er test le 24/02) au 'mille' supérieur. Le Dow Jones avait mis 6 semaines pour passer de 30 à 31.000 (le 6 janvier) puis encore 6 semaines pour atteindre 32.000... cela pourrait prendre moitié moins de temps cette fois. Avec 6 séances de hausse consécutive, la trajectoire devient parabolique et cela ressemble beaucoup à l'accélération de fin mai 2020 (bond de +3.500Pts en 3 semaines, de 24.000 vers 27.500 avec aucune consolidation intermédiaire).

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.72%