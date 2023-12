Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dow Jones: 7ème record depuis le 13/12, 'M' baissier en vue? information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 19:08









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones progresse de +0,15% à +0,3% et aligne une 14ème séance de hausse sur 15 (dont 5 consécutives depuis jeudi dernier), avec inscription de nouveaux records absolus à 37.752).

Il s'agit du 7ème record depuis le 13 décembre... mais l'écart par rapport au précédent zénith de début janvier 2020 (36.950) n'est que de +2% et le S&P500 cale encore sous les 3.800: il est donc trop tôt pour se prononcer sur la disparition d'un risque de double-top historique à 3 ans -moins 1 semaine- de distance (avec des taux passés de 0,25% à 5,25%).







Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.19%