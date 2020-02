Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : -1910Pts en 48H du jamais vu, au + bas 29/10/2019 Cercle Finance • 25/02/2020 à 23:03









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones chute de -880Pts (-3,15%) vers 27.080. Il dévisse de -1910Pts en 48H, c'est du jamais vu, et se retrouve au plus bas depuis le 29/10/2019. Ce sont 4 mois de hausse effacés en 4 séances, alors que les 30.000 semblaient à portée de main jeudi dernier, l'indice flirtant à 1,6% près avec l'objectif, ce qui semblait une simple formalité d'ici le 29 février, les indices US ayant coutume de finir le mois au plus haut dans 90% des cas depuis 1 an. Ce scénario n'est cependant pas unique en son genre puisque la correction de fin janvier 2018 avait ramené le Dow Jones de 26.600 à 23.360 en une poignée de séances (-16,4% soit -3.240Pts du 29 janvier au 2 février 2018). Bis repetita entre 26.800 et 25.050 du 3 au 10 octobre 2008, soit -1.750Pts, puis nouveau sell-off vers 24.150 le 29 octobre, soit -2.650Pts, ou -10%. Ces 2 précédentes corrections avaient également donné lieu à l'ouverture d'un 'gap' au lendemain ou au surlendemain de ces sommets historiques. La caractère inquiétant de cette correction de fin février, c'est que le support des 27.500 du 3 décembre s'est avéré complètement inopérant, alors qu'il était potentiellement renforcé par le palier des 27.400, l'ex-record absolu de la mi-juillet 2019. Le prochain objectif 'technique' pourrait donc être le comblement du 'gap' des 26.600 du 10 octobre dernier qui coïncide avec l'ex-zénith historique du 23 avril 2019 puis du 26/01/2018. Au rythme actuel, cela ne pourrait prendre qu'une heure (et -1,8%) pour aller tester 26.600.

