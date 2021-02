Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : 15 records annuel et vélocité haussière retrouvée Cercle Finance • 24/02/2021 à 23:45









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones a inscrit son 15ème record historique de l'année 2021, à 32.009. Contrairement aux 8 'plus hauts' du mois de février qui n'amélioraient les précédents records que de 0,05% au maximum, le 'Dow' a fait la différence avec plus de 1% d'écart (355Pts de mieux) et va chercher la borne supérieur du biseau ascendant moyen terme en formation depuis fin mars 2020, une oblique qui passe notamment par 2 précédents 'pics': 29.200 (fin août) et 31.200 (mi-janvier). L'indice teste donc une résistance majeure et quasiment au point près: un pullback est possible mais ce n'est peut-être pas la fin de l'aventure haussière puisque qu'un gain de +10% par rapport au zénith des 29.550 du 12 février 2020 induit un objectif de 32.200 qui pourrait être atteint d'ici mi-mars en suivant la 'pente' que les 'algos' respectent scrupuleusement, avec un ratio vertigineux de 13 séances de hausse sur 15 depuis le 1er février.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +1.35%