Dow Jones : -12,9% en 8 jours, au +bas depuis le 28/08/2019

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones perd -3.200Pts en 5 séances (-11,8%, et même -12,9% depuis le zénith des 29.568), dont -1.200Pts ce 27 février (-4,42% à 25.760). L'indice historique efface tous ses gains depuis le 28 août 2019, soit 6 mois de hausse en 6 séances ! Si les 25.744Pts du 3 octobre (plus bas intraday, donc support hyper fragile) sont enfoncés, le prochain support horizontal de première importance se dessine maintenant 25.325/25.350 du 8 mars, 13 mai et 15 août 2019, et ultimement, le dernier rempart se situe à 24.800, plancher du 31/05/2019.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex -4.42%