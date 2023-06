Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : +0,5%, refranchit les 34.000 information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 17:31









(CercleFinance.com) - Dow Jones progresse de +0,5% et refranchit les 34.000 en cette veille de fin de semestre: la performance de +2,7% est juste 10 fois inférieure à celle du Nasdaq Composite et 14 fois inférieure à celle du Nasdaq-100.

En retirant Apple (+45%) et Microsoft (+40%) des 30 'blue chips', la performance annuelle passe allègrement dans le rouge (-2,5%).

Et pour que le Dow Jones effectue un rattrapage, même de moitié de la performance par rapport au S&P500 (+15%), il faudrait parvenir à effacer la résistance des 34.400 du 15/06/2023, des 34.500 du 27/11/2022 puis des 34.800 du 27 mars 2022.

Gagner +1,5% à +2% cela paraît peu de chose mais cette résistance est cruciale: au-delà, le 'Dow' pourrait retracer son zénith des 36.500 de début janvier 2022.





