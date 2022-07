Dow Inc dépasse les estimations du marché

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

"L'accent mis sur une exécution disciplinée nous a permis de faire face à l'impact des fermetures liées à la pandémie en Chine, aux contraintes logistiques continues et à la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières", a déclaré le directeur général Jim Fitterling dans un communiqué de presse.

Sur une base ajustée, Dow Inc a enregistré un bénéfice de 2,31 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,14 dollars.

L'activité la plus importante de Dow Inc se situe en Amérique du Nord où les ventes nettes totales sont de 13 %, à 15,66 milliards de dollars.

(AOF) - Dow Inc, fabricant de produits chimiques, a dépassé les estimations du marché au titre de ses résultats trimestriels, la forte demande saisonnière du marché nord-américain ayant compensé un ralentissement dû au COVID en Chine. Le groupe a annoncé un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars contre 1,55 milliard de dollars lors du précédent trimestre. Le bénéfice net par action est de 2,26 dollars. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 15,7 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente, avec des gains dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions.

