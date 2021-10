Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow : BPA opérationnel en forte hausse au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Dow publie un BPA opérationnel multiplié par 5,5 à 2,75 dollars au titre du troisième trimestre 2021, avec une marge d'EBIT opérationnelle améliorée de 11,7 points à 19,5% pour un chiffre d'affaires en croissance de 53% à 14,8 milliards. Le chimiste précise que cette croissance des revenus traduit essentiellement un bond de 50% des prix locaux, sur fond d'une offre tendue et d'une dynamique de demande dans les chaines de valeur clés, alors que ses volumes n'ont augmenté que de 2%. 'Nous continuons de voir une demande robuste des marchés finaux qui devrait s'étendre en 2022, couplée à des contraintes logistiques à court terme et à de bas niveaux de stocks dans nos chaines de valeur', commente le PDG Jim Fitterling.

Valeurs associées DOW NYSE -1.10%