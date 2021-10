Dow bat le consensus

(AOF) - Dow a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à des hausses de prix, à une offre tendue et à une demande croissante. Le chimiste américain a réalisé un bénéfice net de 1,68 milliard de dollars, ou 2,23 dollars par action, contre une perte de 25 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,75 dollars contre un consensus de 2,56 dollars. Les ventes ont bondi de 52,8% à 14,84 milliards. Le marché tablait sur 14,33 milliards.

