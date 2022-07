Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow: baisse de 15% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 13:58









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie Dow publie un BPA opérationnel de 2,31 dollars au titre du trimestre écoulé, contre 2,72 dollars pour la même période de l'an dernier, ainsi qu'une marge d'EBIT opérationnelle en recul de 5,2 points à 15,2%.



A près de 15,7 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 13% en comparaison annuelle, croissance portée exclusivement par des hausses de prix et reflétant des améliorations dans tous les secteurs opérationnels et toutes les régions.



'A l'avenir, les fondamentaux à long terme soutenant la croissance sur nos marchés finaux demeurent attractifs', souligne le CEO Jim Fitterling, qui déclare aussi observer des conditions de marché dynamiques à court terme.





