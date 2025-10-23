 Aller au contenu principal
Dow affiche une perte trimestrielle inférieure aux prévisions grâce à la baisse des coûts et à la résistance de la demande
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails tout au long du texte)

Le groupe chimique Dow Inc DOW.N a affiché jeudi une perte trimestrielle ajustée plus faible que prévu au troisième trimestre, grâce à la baisse des coûts, à l'augmentation des volumes provenant des nouveaux actifs de la côte américaine du Golfe du Mexique et à une demande plus forte sur les marchés industriels, même si les prix mondiaux des produits chimiques sont restés faibles.

Les actions de Dow étaient en hausse de 1,4 % à 22,00 dollars dans les transactions de pré-marché.

Les entreprises chimiques du monde entier réévaluent leurs stratégies en réponse à l'escalade des coûts de production, à la stagnation de la demande du marché et aux réglementations environnementales de plus en plus strictes de l'Union européenne.

Les ventes nettes trimestrielles de son segment emballages et plastiques spécialisés, le plus important en termes de revenus, ont chuté de 11,3 % à 4,89 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

La société basée dans le Michigan a déclaré une perte ajustée de 19 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

DOW
21,705 USD NYSE -0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

