DoveVivo, le leader européen du co-living, s'implante en France

(AOF) - DoveVivo, la plus grande société Proptech dans le secteur du coliving en Europe, mise sur la France et ouvre à Paris ses 50 premières chambres. Totalement rénovées, elles sont localisées à Paris (15e, 19e, 20e arrondissements), Saint-Ouen et Issy les Moulineaux. Le développement en France sera très rapide, avec la signature de près de 650 chambres prévue d'ici la fin de l'année.