Douze Etats de l'UE pour la levée de l'obligation de rembourser les vols annulés

BRUXELLES, 29 avril (Reuters) - Douze Etats membres de l'Union européenne ont invité mercredi la Commission à surseoir aux règles qui contraignent les compagnies aériennes à rembourser les vols annulés en raison de l'épidémie de COVID-19. La demande émane des ministres des Transports de Belgique, de Bulgarie, de Chypre, de République tchèque, de France, de Grèce, d'Irlande, de Lettonie, de Malte, des Pays-Bas, de Pologne et du Portugal. Dans une déclaration commune, ils prient l'exécutif européen d'autoriser de toute urgence les compagnies à accorder des avoirs plutôt qu'à rembourser. Ces avoirs doivent être valables pour une durée déterminée et inclure le droit au remboursement s'ils ne sont pas utilisés dans les temps, disent-ils. Ils doivent en outre comporter une garantie en cas de faillite de la compagnie.@ Cette solution, estiment les ministres, soulagerait les compagnies aériennes, qui sont confrontées à de graves problèmes de trésorerie, tout en offrant aux consommateurs une protection adéquate et commune. La commissaire européenne aux Transports, Adina Valean, a estimé au début du mois que les compagnies aériennes devaient rembourser les vols annulés et qu'elles ne pouvaient offrir des avoirs qu'avec l'accord des acheteurs. Les ministres des transports de l'UE doivent se rencontrer mercredi par visioconférence. Leurs homologues de Norvège, de Suisse, d'Islande et du Liechtenstein, doivent assister à la réunion, qui portera sur l'assouplissement des restrictions de déplacement. (Marine Strauss, version française Jean-Philippe Lefief)

