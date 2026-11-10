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Double feu vert pour Vitek Pro de bioMérieux
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 07:30

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bioMérieux annonce que son instrument Vitek Pro a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine, ainsi que le marquage CE selon l'IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation). Son lancement commercial débutera au 1er trimestre 2027.

Selon le spécialiste du diagnostic in vitro, ce système innovant d'identification microbienne et d'antibiogramme aidera les laboratoires cliniques à diagnostiquer les maladies infectieuses et à favoriser un usage approprié des antibiotiques.

"Considérée comme l'une des principales menaces pour la santé publique dans le monde par l'Organisation mondiale de la santé, la résistance aux antibiotiques serait responsable d'environ 1,27 million de décès par an", rappelle le groupe.

Grâce à une plateforme unique, Vitek Pro permet aux laboratoires d'identifier le micro-organisme responsable d'une infection et de déterminer sa sensibilité aux antimicrobiens, aidant ainsi les cliniciens à choisir l'antibiothérapie la plus appropriée.

"En délivrant des résultats rapidement, Vitek Pro favorise une prise de décision clinique éclairée, ce qui contribue à une meilleure prise en charge des patients et à l'effort mondial en matière de lutte contre l'antibiorésistance", ajoute bioMérieux.

Le lancement commercial débutera au 1er trimestre 2027 dans une sélection de pays comprenant les États-Unis et certains pays européens, avant un déploiement progressif dans le reste du monde au 2e trimestre 2027, avec pour objectif de remplacer les systèmes Vitek 2 et Vitek XL.

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