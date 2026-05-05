DOSSIER INDE-Les entreprises locales se lancent dans des projets internationaux de plus en plus ambitieux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (India File paraît tous les mardis. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Il peut également s'abonner ici: https://www.reuters.com/newsletters/.) par Ira Dugal

5 mai - L'offre colossale, entièrement en espèces, faite la semaine dernière par Sun Pharmaceutical pour racheter le laboratoire pharmaceutique américain Organon & Co est un nouvel exemple de ces entreprises indiennes qui prennent des paris plus audacieux à l'étranger, soutenues par la solidité de leur bilan.

Mais l'histoire montre que les rendements sur ces opérations transfrontalières ne sont pas toujours garantis. Les fusions-acquisitions mondiales devenant désormais une nécessité stratégique plutôt qu'un simple sujet de fierté, cela est-il susceptible de changer? Écrivez-moi pour me faire part de votre point de vue sur les ambitions mondiales croissantes des entreprises indiennes à l'adresse ira.dugal@thomsonreuters.com.

Par ailleurs, deux dirigeants sont en lice pour le poste de directeur général d'Air India. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus.

CETTE SEMAINE EN ASIE

* Alors que l'Asie et l'Europe se disputent le gaz naturel, l'excédent américain n'a nulle part où aller

* La banque centrale chinoise invite les banques à intensifier leurs prêts en avril, selon certaines sources

* Les investisseurs manquent de temps pour se préparer à un véritable choc pétrolier

* L'une des familles les plus puissantes d'Iran a fondé la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays. Elle est utilisée par le Corps des gardiens de la révolution islamique pour transférer des millions

PAS SEULEMENT UNE AMBITION, MAIS UN BESOIN STRATÉGIQUE

Des produits pharmaceutiques à l'informatique, les entreprises indiennes de tous les secteurs se tournent vers l'étranger à la recherche de nouveaux marchés, produits et technologies pour leur prochaine vague de croissance. Sun Pharma rachète Organon dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 11,75 milliards de dollars, dette comprise, ce qui en fait la plus importante acquisition à l'étranger jamais réalisée par une entreprise pharmaceutique indienne. Elle éclipse une autre opération internationale majeure réalisée il y a quelques mois par la société informatique Coforge, qui a acquis la société d'intelligence artificielle Encora, basée aux États-Unis , pour 2,35 milliards de dollars, ainsi que l'achat par Tata Motors du constructeur italien de véhicules utilitaires Iveco pour 4,45 milliards de dollars en juillet 2025.

Au premier trimestre 2026, 56 opérations de sortie ont été réalisées pour une valeur de 3,9 milliards de dollars, selon les données du cabinet de conseil Grant Thornton Bharat LLP. En 2025, 162 transactions de ce type, d'une valeur de 18,2 milliards de dollars, avaient été conclues.

La proximité avec les clients, le contrôle de la distribution et la protection contre les barrières commerciales sont des facteurs importants qui favorisent les fusions-acquisitions à l'étranger, a déclaré Bhavesh Shah, directeur général et responsable des services bancaires d'investissement chez Equirus Capital, une banque d'investissement basée à Mumbai.

“Ce qui a changé, c’est l’augmentation des acquisitions axées sur les capacités, qu’il s’agisse de R&D, de produits spécialisés ou de technologie”, a déclaré M. Shah. “Auparavant, il s’agissait d’une ambition mondiale; aujourd’hui, c’est davantage une nécessité stratégique pour rester compétitif et réduire les risques liés aux chaînes d’approvisionnement.”

Sun Pharma, par exemple, acquiert une gamme de produits dans le domaine de la santé féminine avec le rachat d’Organon – un segment dont le marché est estimé à 600 milliards de dollars. Coforge a fait son entrée sur le marché très convoité de l’IA agentique avec l’acquisition de la société américaine Encora.

“Ensemble, ces deux opérations reflètent toute l’étendue des ambitions de l’Inde à l’international: acquérir des capacités qui font défaut sur le marché intérieur et atteindre une envergure mondiale là où la croissance organique prendrait des décennies”, a déclaré Sumeet Abrol, associé et responsable national des opérations chez Grant Thornton Bharat.

DÉVELOPPEMENT DES OPTIONS DE FINANCEMENT

Les ambitions internationales des entreprises indiennes ont connu des hauts et des bas au fil des ans, et certaines ont laissé des entreprises individuelles criblées de dettes.

La vague de rachats du début des années 2000 – qui a vu Tata Steel acquérir le groupe anglo-néerlandais Corus pour 12 milliards de dollars, Tata Motors racheter les marques britanniques emblématiques Jaguar et Land Rover pour 2,3 milliards de dollars et Hindalco acquérir la société canadienne Novelis pour 6 milliards de dollars – a été l’une des raisons qui ont conduit à un endettement excessif dans les bilans des entreprises.

Mais après une décennie d'assainissement, l'endettement de la plupart des entreprises indiennes est faible. Le ratio médian dette/EBITDA des entreprises indiennes notées s'élevait à 0,5 fois en mars 2026, tandis que le ratio de couverture des intérêts était de 5 fois, selon l'agence de notation CRISIL.

Les transactions récentes ne soulèvent pas immédiatement de signaux d'alerte, ont déclaré les analystes.

“Le financement a été assez discipliné au cours de ce cycle. C'est un bon mélange de fonds propres internes et d'endettement modéré”, a déclaré M. Shah d'Equirus.

Des transactions telles que l'acquisition d'Iveco par Tata Motors ont également vu un recours accru aux garanties pour lever des fonds dans les filiales étrangères. Tata Motors a émis une garantie de 2,26 milliards de dollars pour soutenir le financement de l'opération.

“La disponibilité de financements par emprunt sur des bilans cibles sur les marchés étrangers (pour des LBO) sans recours, ou avec un recours limité, aux bilans des sociétés acquises en Inde alimente également une partie de cette activité tout en maintenant les bilans indiens désendettés”, a déclaré M. Abrol de Grant Thornton, ajoutant que ces options de financement sont de plus en plus accessibles, même aux entreprises de taille moyenne.

M. Abrol a toutefois précisé que l'accord conclu par Sun Pharma est une transaction qui doit être “surveillée de près” pour garantir la discipline budgétaire.

“Après la transaction, le ratio dette nette/EBITDA de l'entité fusionnée devrait s'établir à 2,3x — un niveau gérable, mais qui marque un écart significatif par rapport à la position historiquement positive de Sun Pharma en termes de trésorerie nette”, a-t-il déclaré. La société a déclaré qu'elle comptait réduire sa dette “prochainement”, les analystes tablant sur une période de trois à quatre ans pour la réduction de la dette.

QUESTIONS DE MARCHÉ Les investisseurs étrangers ont continué à se débarrasser de leurs actions indiennes, vendant pour 6,5 milliards de dollars nets en avril après s'être débarrassés de 12,7 milliards de dollars en mars. En l'absence de résolution rapide du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, les investisseurs s'attendent à un ralentissement de la croissance des bénéfices en Inde, ce qui rend les valorisations peu attractives. Lire ici . Ces sorties de capitaux persistantes ont fait chuter la roupie à des niveaux historiquement bas malgré les mesures prises par la banque centrale pour soutenir la monnaie. La banque centrale indienne envisage des mesures pour attirer les flux de dollars, a rapporté Reuters lundi .

À LIRE ABSOLUMENT CETTE SEMAINE Le groupe Tata s'est concentré sur deux options possibles pour le poste de directeur général d'Air India, devenu vacant après la démission de Campbell Wilson le mois dernier. Vinod Kannan, cadre chez Singapore Airlines, et Nipun Aggarwal, directeur commercial d'Air India, sont les deux favoris pour devenir le nouveau directeur général d'Air India, rapportent Aditya Kalra et Abhijith Ganapavaram de Reuters .