DoorDash va mettre la main sur la société finlandaise Wolt pour 7 milliards d’euros

(AOF) - DoorDash bondit de plus de 16 % en préouverture de Wall Street ce mercredi, après avoir annoncé la conclusion d’un accord pour acheter la société finlandaise Wolt pour 7 milliards d’euros. Cette opération, qui se fera entièrement en actions, donne un grand coup d’accélérateur à la politique d’expansion international du spécialiste américain de la livraison de repas commandés en ligne. Créée en 2014, la société Wolt opère dans 23 pays et compte 4 000 employés. Sous réserve des autorisations usuelles, DoorDash anticipe la finalisation de l’acquisition lors du premier semestre 2022.

