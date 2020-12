DOORDASH va faire son entrée à Wall Street aujourd'hui

(AOF) - C'est le grand jour pour DoorDash. Le géant de la livraison de repas, numéro 1 aux Etats-Unis, va faire son entrée à Wall Street et rejoindre ses concurrents Grubhub et Uber Eats. Son introduction en Bourse a été un vif succès. Elle a été réalisée à un prix de 102 dollars par action, contre une fourchette indicative comprise entre 90 et 95 dollars. Cette dernière avait d'ailleurs été relevée. DoorDash va lever plus de 3 milliards de dollars et afficher une valorisation de plus de 30 milliards de dollars.

Lors des neuf premiers mois de 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars (contre 587 millions un an plus tôt) et accusé une perte nette de 149 millions de dollars (contre -533 millions un an plut tôt).

DoorDash fait partie des gagnants de la pandémie de Covid-19. Les mesures de confinement ont incité les gens à se faire livrer leur repas à domicile, une habitude qu'ils ont gardé.

Demain, ce sera au tour d'un autre géant de la " gig economy ", Airbnb, de réaliser ses premiers pas sur la place de New York.

