DOORDASH relève sa guidance annuelle

(AOF) - A l'issue d'un solide début d'année, Doordash a relevé sa prévision annuelle concernant la valeur brute de ses commandes. Le géant de la livraison de repas à domicile, numéro 1 aux Etats-Unis, vise désormais une fourchette comprise entre 35 et 38 milliards de dollars, contre un consensus de 32,6 milliards et une précédente fourchette comprise entre 30 et 33 milliards de dollars. Pour sa part, l'Ebitda ajusté est attendu entre 0 et 300 millions de dollars cette année, contre un consensus de 120 millions.

