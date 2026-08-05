DoorDash prévoit une forte croissance alors que la demande de livraisons reste soutenue

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DoorDash DASH.O a annoncé mercredi qu’elle prévoyait pour le troisième trimestre une valeur brute des commandes et un bénéfice de base supérieurs aux estimations de Wall Street, après avoir enregistré des résultats supérieurs aux prévisions au cours des trois derniers mois grâce à une demande soutenue en matière de livraisons de repas, de courses et de produits de première nécessité.

Les consommateurs, qui privilégient la commodité, notamment pour leurs courses et leurs produits de première nécessité, ont stimulé la demande pour des entreprises telles que DoorDash, qui a diversifié ses activités au-delà de la livraison de repas.

La société prévoit pour le troisième trimestre une valeur brute des commandes sur sa plateforme (GOV), c'est-à-dire la valeur totale en dollars des commandes passées sur sa plateforme, comprise entre 33 et 34 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur aux prévisions des analystes qui s'élevaient à 32,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le mois dernier, DoorDash, qui collabore avec des chaînes de restauration et de supermarchés telles que Domino's DPZ.O et Kroger KR.N , a lancé son programme interne de livraison par drone, DoorDash Air, dans le cadre de ses efforts visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des livreurs humains et à étendre son réseau logistique.

DoorDash a également intensifié ses investissements dans des offres d’abonnement telles que DashPass et étendu sa couverture de livraison de courses aux États-Unis et sur les marchés internationaux, notamment au Canada, grâce à des partenariats avec des détaillants tels que Sobeys et Safeway. Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de la société pour le troisième trimestre devrait se situer entre 950 millions et 1,10 milliard de dollars, soit nettement au-dessus des prévisions de 979,6 millions de dollars.

DoorDash a indiqué que l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage de la valeur brute des commandes de la place de marché (GOV), devrait diminuer d’un trimestre à l’autre au quatrième trimestre, suivant globalement les tendances observées l’année dernière, en raison de la hausse saisonnière des coûts liés aux livreurs (« Dasher ») et aux assurances, ainsi que de l’augmentation des investissements dans la technologie et les initiatives de livraison autonome.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, la valeur brute des commandes de la place de marché a progressé de 36 % pour atteindre 33,08 milliards de dollars, dépassant les estimations de 32,08 milliards de dollars. L’EBITDA ajusté a augmenté de 40 % pour s’établir à 914 millions de dollars, alors que les prévisions s’élevaient à 841,8 millions de dollars.