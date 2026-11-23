DoorDash en hausse après avoir obtenu un financement en vue de l'opération en cours avec Instacart

** L'action de la société de livraison de repas DoorDash DASH.O affiche une hausse de 4,1 % à 158,9 dollars en pré-ouverture

** DASH, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, a obtenu une ligne de crédit à terme à prélèvement différé de 1,79 milliard de dollars afin de financer son acquisition en cours d’Instacart CART.O , comme le montre un document déposé auprès de la SEC

** La société augmente sa ligne de crédit renouvelable de 1,5 milliard de dollars pour la porter à 3,5 milliards de dollars

** La semaine dernière, Reuters a rapporté que le ministère américain de la Justice allait examiner le projet d’acquisition d’Instacart par DASH, d’un montant de 17 milliards de dollars, en raison de préoccupations potentielles en matière de concurrence

** 38 des 44 courtiers attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, 6 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 250 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait reculé de 32,6 % depuis le début de l'année