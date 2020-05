DONTNOD vient à Montréal

(AOF) - Dontnod Entertainment renforce sa capacité de production avec la création, en juin 2020, d'une filiale à Montréal, au Canada. Cette implantation à Montréal, centre névralgique de l'industrie du jeu vidéo au Canada, permettra également au studio de renforcer son rayonnement à l'international. Cette stratégie d'investissement à long terme est motivée par une volonté de se rapprocher du territoire nord-américain qui représente aujourd'hui le marché numéro 1 pour les jeux Dontnod. L'ancrage dans la métropole québécoise se concrétisera par le lancement d'un nouveau projet de création originale.

Créateur de franchises à succès comme Life Is Strange et Vampyr, Dontnod emploie actuellement près de 250 personnes en France.

L'ouverture d'un bureau dans l'une des villes les plus dynamiques du monde en savoir-faire créatif et technologique, qui offre par ailleurs un écosystème favorable aux entreprises multimédia avec des dispositifs de soutien comme le crédit d'impôt de 37,5% pour les jeux disponibles en version française, permettra d'attirer de nouveaux talents et ainsi de renforcer la capacité de développement et d'innovation du studio.

Ceux-ci viendront enrichir les compétences des équipes actuelles avec pour objectif d'accélérer la montée en puissance du studio en proposant aux joueurs de nouvelles expériences de jeu, toujours plus innovantes, immersives et engageantes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Jeux vidéo

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.