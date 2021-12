Dontnod : Twin Mirror est disponible sur Steam

(AOF) - Dontnod Entertainment a annoncé la sortie sur Steam de son thriller psychologique, Twin Mirror, premier jeu auto-édité par le studio. Par ailleurs, pour le lancement de la version chinoise qui sera diffusée via Steam sur ce territoire, l'éditeur français de jeux vidéo pourra compter sur le soutien des équipes de Tencent. " Cette sortie viendra renforcer dès la fin de l'année les royalties du studio, qui ont triplé lors du premier semestre de l'exercice en cours ", souligne Dontnod.

Co-produit avec Shibuya Productions, Twin Mirror est toujours disponible sur PlayStation 4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) et PC (via Epic Game Store).

