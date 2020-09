DONTNOD : résultats semestriels contrastés

(AOF) - Dontnod Entertainment a fait état au titre du premier semestre d'un bénéfice net en progression de 64% à 667 000 euros. L'Ebitda économique, qui compte le résultat d'exploitation et le crédit d'Impôt Jeux Vidéo, a reculé de 25% à 1,74 million d'euros. Afin d'accompagner les 6 lignes de production en cours, les charges de personnel, en augmentation de 27,4%, se sont élevées à 8,8 millions d'euros. L'éditeur de jeux vidéo affiche une progression de 19,9% de ses produits d'exploitation économiques à 10,8 millions d'euros, dont 6,99 millions de revenus (-10,5%).

À juin 2020, les capitaux propres de Dontnod s'élèvent à 33,5 millions d'euros et la trésorerie disponible atteint 20 millions d'euros. Post-Clôture, le groupe a renforcé ses fonds propres et sa trésorerie de 6,7 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de développement vers plus d'autoédition et, ainsi, de bénéficier pleinement de l'évolution favorable du secteur.

Le second semestre 2020 bénéficiera, entre autres, des royalties attendues de Life is Strange, dont le premier épisode est disponible gratuitement depuis le 17 septembre 2020 ce qui redynamisera les ventes de l'ensemble du jeu.

Par ailleurs, cette seconde partie de l'exercice sera marquée par le lancement de Twin Mirror, premier jeu autoédité (disposant de royalties garanties dès sa commercialisation) dont la sortie est programmée sur PC avec EPIC Games et sur consoles avec Bandai Namco, le 1er décembre 2020.

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.