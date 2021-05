Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dontnod : nomination au conseil d'administration Cercle Finance • 24/05/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Dontnod Entertainment annonce le renforcement de son conseil d'administration avec la candidature de Julien Barès en qualité d'administrateur, dont la nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires du 8 juin. Julien Barès est vice-président et membre du comité d'investissement en charge du développement stratégique de Tencent Games. Il possède près de 25 années d'expérience dans le jeu vidéo, dont 15 ans en Chine. Il est en outre le fondateur de Red Accent Studios. 'Cette nomination intervient suite à l'entrée en janvier dernier de Tencent Holdings Limited au capital du studio, par l'intermédiaire de sa filiale Proxima Beta Europe BV, à hauteur de 22,3%', précise la société.

Valeurs associées DONTNOD Euronext Paris +0.32%