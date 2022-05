Dontnod : Gerda: A Flame in Winter sortira le 1er septembre 2022

(AOF) - Dontnod Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a annoncé la date de sortie de Gerda: A Flame in Winter, premier jeu édité par Dontnod et développé par un studio tiers, PortaPlay. Cette expérience narrative de type RPG-lite sortira sur Nintendo Switch et PC (Steam) le 1er septembre 2022.