DONTNOD crée des pôles Edition et Marketing

(AOF) - Dontnod Entertainment a annoncé la création de pôles Edition et Marketing afin d'accompagner les sorties des jeux du studio. Sous la responsabilité de Samuel Jacques, CCO (Chief Content Officer) du studio de jeux vidéo, Xavier Spinat, ex-Directeur de Production chez Ubisoft, a été recruté pour diriger le département Édition et Sophie Filip, ex-Marketing Global Manager de Wargaming, a pris les commandes du Marketing.

" Ces nouvelles expertises permettront à Dontnod d'auto-publier une partie croissante de ses jeux et de profiter pleinement de la désintermédiation en faveur des studios de développement ", a expliqué la société.

Ces départements travaillent d'ores et déjà sur la sortie de Twin Mirror, le premier titre auto-édité du studio.

Parallèlement à ce développement, Dontnod conserve son partenariat privilégié avec Microsoft dans le cadre d'un contrat classique et d'une production entièrement financée pour Tell Me Why, ce qui lui permet de bénéficier de la force de frappe et de la très large audience du groupe américain. Après le succès rencontré par Vampyr, le studio poursuit également sa collaboration avec Focus Home Interactive sur sa nouvelle coproduction (projet 8).

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.