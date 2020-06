Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Donner asile aux "émeutiers" de Hong Kong nuira à Taïwan-Chine Reuters • 20/06/2020 à 05:43









PÉKIN, 20 juin (Reuters) - Le gouvernement chinois a déclaré que donner asile aux "émeutiers" de Hong Kong ne fera que nuire à Taïwan et représente une ingérence dans la ville considérée comme une province rebelle par Pékin. Taïwan a annoncé jeudi la mise en place d'un bureau consacré à aider ceux qui envisagent de quitter Hong Kong alors que Pékin resserre son emprise sur l'ancienne colonie britannique. Dans un communiqué publié vendredi, le Bureau des affaires taïwanaises a décrit le projet comme un complot politique cherchant à se mêler des affaires de Hong Kong et à saboter sa stabilité et sa prospérité. "Offrir l'asile et accueillir sur l'île les émeutiers et ceux qui cherchent à semer le chaos à Hong Kong ne fera que nuire à la population de Taïwan", est-il écrit dans le communiqué. Des mois de manifestations contre le gouvernement et pour la démocratie à Hong Kong ont gagné la sympathie de l'opinion à Taïwan, île revendiquée elle aussi par la Chine. (version française Camille Raynaud)

